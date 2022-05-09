Futbolda ‘playoff’ ve ‘playout’ mücadeleleri başlıyor

Aksa Futbol Liglerinde normal sezon tamamlandı. Sezon sonunun ardından ‘playoff’ ve ‘playout’ heyecanı yaşanacak.
AKSA Süper Lig ‘playout’ ve Birinci Lig ‘playoff’ gruplarında ilk maçlar 14 Mayıs Cumartesi oynanacak.
Süper Lig ‘playout’da Göçmenköy-Hamitköy, Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu karşılaşmaları yer alırken Birinci Lig ‘play off’da Değirmenlik-Karşıyaka ve Gençlerbirliği-Esentepe maçları yapılacak.
Karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak.
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