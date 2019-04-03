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Futbolda sekiz kural değişti

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Değişiklikler 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak
Futbolda sekiz kural değişti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak değişen futbol kuralları ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada sekiz kuralın değiştiği duyuruldu.

İşte değişen kurallar:

  • Çıkan oyuncu hakem tarafından aksi söylenmediği sürece en yakın yerden sahadan çıkmalıdır.
  • Futbolcuların formaların içine giydikleri tişört renkli ve desenli olabilir. Formanın ucuyla aynı şekilde olduğu sürece iç tişörtler renkli ve desenli olabilir.
  • Hakem oyun tekrar başladıktan sonra karar değiştiremez. Ancak belli durumlarda önceki pozisyon için sarı ve kırmızı kart verebilir. Hakem VAR incelemek için monitörün başına geçerken, oyuncuları sahaya geri çağırırsa karar hala değiştirebilir. Kırmızı ve sarı kart gösterilebilir. Teknik heyetten birisi kuralları ihlal ederse sarı veya kırmızı kart görebilir.
  • Hakem atışı sırasında futbolcular en az 4 metre hakemin uzağında olacak.
  • Herhangi bir nesneye tekme atmak veya fırlatmak aynı şekilde cezalandıracak. Sayılmayan gol sırasında futbolcu kurallara aykırı şekilde sevinir ve bundan dolayı sarı kartla cezalandırılırsa, gol iptal olsa bile o sarı kart değişmez.
  • Kaleci aut atışını kullandıktan sonra futbolcu topla ceza sahası dışında buluşmak zorunda değil. Topun ceza sahasını terk etmesi gerekmiyor.
  • Penaltı atışı sırasında kalecinin ayağı çizginin gerisinde olamaz. Bir adım önde veya çizginin üstünde olmalıdır.
  • Futbolcu taç atışı kullanırken, rakibi ondan en az 2 metre uzakta olmalıdır.
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