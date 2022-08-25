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Futbolda transfer dönemi uzatıldı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda transfer dönemini uzattı.
Futbolda transfer dönemi uzatıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda transfer dönemini uzattı.

Resmi açıklamada alınan karar şu sekilde belirtildi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Ligleri’nde Yerli Kiralık Transfer döneminin son gününün 9 Eylül 2022 Cuma günü mesai bitimi, Yabancı Transfer döneminin son gününün 14 Eylül 2022 Çarşamba günü mesai bitimi olarak uzatılmasına ve ilgili liglerde yer alan takımların söz konusu transfer işlemlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar yapabilmelerine karar verilmiştir.”

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