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Futbolda yılın en iyileri seçildi: Erkeklerde Modric, kadınlarda Marta

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FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı.
Futbolda yılın en iyileri seçildi: Erkeklerde Modric, kadınlarda Marta

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.

 

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Yılın kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea'de oynayan Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.

YILIN 11'İ

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: David De Gea (Manchester United/İspanya)

Savunma: Dani Alves (PSG/Brezilya), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Raphael Varane (Real Madrid/Fransa), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Orta saha: Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz), Kylian Mbappe (PSG/Fransa)

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ DESCHAMPS

Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransız Didier Deschamps, geçen sezon Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane ve Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan Bosna Hersekli Zlatko Dalic'in önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Fransa ekibi Olympique Lyon'un Fransız çalıştırıcısı Reynald Pedros aldı.

Yılın en iyi golüne layık görülen Puskas Ödülü, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'a verildi.

FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı. Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.

FIFA Taraftar Ödülü ise Peru taraftarlarına gitti.

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