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Futbolun Paydaşları Buluşuyor

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Futbolun Paydaşları Buluşuyor
Futbolun Paydaşları Buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından düzenlenecek olan ve Futbol paydaşların tümünün yer alacağı yemek yarın akşam (23 Kasım Çarşamba) yapılıyor

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim göreve gelmesinin ardından önemli kararlar almaya ve projeleri, icraatları birer birer hayata geçirmeye devam ederken, çalışmaları yoğun ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yeni bir sosyal etkinliği daha hayata geçirmeye hazırlanırken, fark yaratmaya da devam ediyor.

Dernek Lokalinde Bir Araya Gelecekler

Kuzey Kıbrıs futboluna hizmet eden futbol ailesinin paydaşlarının bir araya geleceği önemli bir akşam düzenleyecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin ev sahipliğinde yapılacak olan akşam yemeğine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimi, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ve yönetimi, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam ve yönetimi, Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay ve yönetimi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan ve yönetimi, Spor Şeflerin yer alırken, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği eski başkanı Süleyman Göktaş’ın özel davetli olarak katılacakları yemek dernek lokalinde saat 18:30 başlayacak.       

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