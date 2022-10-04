Füze fırlatıldı: Sığınaklara kaçın uyarısı geldi

2022 ile birlikte balistik füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den endişe yaratan bir hamle geldi. Pyongyang yönetimi, 5 yıl sonra Japonya yönüne bir füze fırlattı. Japon yetkililer ise vatandaşlarına "sığınaklara kaçın" uyarısında bulundu.

Bütün dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken endişe yaratan bir olay Asya’da meydana geldi…

Bu yıl birçok balistik füze denemesi yapan ve uluslararası kamuoyunda rahatsızlık yaratan Kuzey Kore, 5 yıl sonra ilk kez Japonya’yı hedef aldı. Kuzey Kore, Japonya’ya tanımlanamayan balistik füze fırlattı.

Son dönemde Pyongyang yönetimi çok sayıda füze ve silah denemesi yaparken Japonya hükümeti de vatandaşlarına uyarıda bulundu. Japon yetkililer, “Hemen evlerinize gidin ve içeride bekleyin ya da yer altına kaçın” açıklamasını yaptı.

ABD ile Güney Kore’nin bölgede askeri tatbikat yapmasından sonra tansiyon yükselirken, bu denemenin de misilleme olarak yapıldığı tahmin ediliyor.

Son 10 gün içinde 5 kez füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin fırlattığı son füzenin Japonya’nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştüğü de duyuruldu.