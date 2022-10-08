Füze mi, yakıt tankeri patlaması mı?: Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde yangın

Rusya'yı ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım yarımadasına bağlayan köprüde meydana gelen patlama ve yangının ardından trafik askıya alındı. Rus basını yangına yakıt tankerinde patlamanın neden olduğunu yazarken, sosyal medyada köprünün vurulduğunu gösterdiği öne sürülen görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra açılışını yaptığı Kerç Boğazı'nda yer alan bağlantı köprüsü ve demiryolunda patlama meydana geldi.

Rus haber ajansları bir yük treninde bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını duyurdu.

Rusya'nın Kırım'a atadığı ulaştırmadan sorumlu Nikolay Lukaşenko TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, yolcuların Kerç boğazında yer alan köprüyü kullanmaktan kaçınmalarını istedi.

Yangını yakıt tankerindeki patlamaya bağlayan Lukaşenko, demiryolu ile otoyolda trafiğin askıya alındığını ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Kırımlı yetkili, ulaşımın feribotlarla sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bombalı araba saldırısı iddiası

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise bomba yüklü araçla yapılan saldırının patlamaya neden olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından yük treninde bulunan 7 yakıt yüklü vagonun alev aldığı ve köprünün iki tarafında da kısmi hasar oluştuğu kaydedildi.

Moskova ise patlamayla ilgili cezai soruşturma açıldığını duyurdu.

Ukrayna: Köprü bir başlangıç

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlama ile ilgili "Kırım, köprü, başlangıç." yorumunda bulundu.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bunun sadece başlangıç olduğunu belirterek "Kırım, köprü, başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği yerleri terk etmeli." ifadesini kullandı.

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili Telegram hesabından, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil." paylaşımında bulundu.

Köprüdeki patlama Ukrayna'nın Harkiv kentinde meydana gelen patlamalardan saatler sonra gerçekleşti. Telegram hesabından açıklama yapan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentteki patlamaların füze saldırısı sonucu olduğunu duyururken can kayıplarına dair bilgi vermedi.