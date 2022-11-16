  • BIST 4.657,00
  • Altın 1060.272
  • Dolar 18.5967
  • Euro 19.2892
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

“Füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor”

» »
Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali’de dünya liderleri ile bir araya geldi.
“Füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor”

Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali’de dünya liderleri ile bir araya geldi.


Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, “(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya’yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Biden, Bali’deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya’nın Ukrayna’nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, “Rusya’nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır.” dedi.


Bir gazetecinin, “Füzenin Rusya’dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?” sorusuna Biden, “Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor.” yanıtını verdi.


Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.


Ne olmuştu?


Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.


Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve “askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına” karar verilmişti.


Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump çılgına döndü: Eşi Melania’ya Dr. Öz suçlaması yaptı10 Kasım 2022 Perşembe 13:24
  • Joe Biden’dan adaylık açıklaması10 Kasım 2022 Perşembe 11:13
  • ABD’li siyasetçiler harekete geçti: ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’09 Kasım 2022 Çarşamba 22:15
  • ABD ara seçimleri: Z Kuşağı ilk kez Kongre'ye girdi09 Kasım 2022 Çarşamba 21:57
  • ABD ara seçimlerinde son durum09 Kasım 2022 Çarşamba 13:04
  • ABD’de kritik seçimde Dr. Öz kaybetti09 Kasım 2022 Çarşamba 11:20
  • ABD’de 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiye sahibini buldu09 Kasım 2022 Çarşamba 10:30
  • ABD, kritik ara seçimler için sandık başında08 Kasım 2022 Salı 20:33
  • Rusya ile gizli görüşme iddiasına dair ABD’den net açıklama08 Kasım 2022 Salı 14:30
  • Trump: 15 Kasım’da “büyük bir duyuru” yapacağım08 Kasım 2022 Salı 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti