Lefkoşa’nın Rum kesiminde, komşusunun gece geç saatte gürültü çıkarmasına sinirlenen bir kişinin, RMMO tarafından üzerine zimmetlenmiş G-3 tipi tüfekle komşusunun evine ve aracına ateş açtığı bildirildi.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, komşusunun gece geç saatte gürültü çıkarmasına sinirlenen bir kişinin, RMMO tarafından üzerine zimmetlenmiş G-3 tipi tüfekle komşusunun evine ve aracına ateş açtığı bildirildi.



Alithia ve diğer gazetelere göre Ay. Demet’te 75 yaşındaki komşusunun saat 02.30 sularında gürültü çıkarmasına kızan 46 yaşındaki Rum’un, G-3 tipi askerî tüfekle açtığı ateş sonucu evin giriş kapısı ve arabanın arka kısmında hasar meydana geldi. Olay yerindeki aramalarını sürdüren polis şimdilik 4 boş kovan buldu.



Fileleftheros, polis açıklamasına dayanarak kimliği belirsiz kişilerin cumartesi gecesi Baf Su İşleri Dairesi’ne ait aracı çaldıklarını, aracın motorunu ve vites kutusunu aldıklarını ve başka bir araçla çekerek götürdükleri Limasol’da üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiklerini yazdı.



Aynı gazete Perşembe gecesi Yermasoya’da gittiği bardan oteline gitmek üzere çıkan 18 yaşındaki kadının, oteline bırakmayı teklif ederek aracına alan 37 yaşındaki bir kişinin tecavüzüne uğradığını, polise şikayet etmesi üzerine saldırganın tutuklandığını yazdı.