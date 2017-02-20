G. Birliği, T. Ocağı'na ligi hatırlattı

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı giren G. Birliği, Şenol'un 52 de penaltıdan, 55 de ise kafa golü ile öne geçti. 84 de Ertaç penaltıdan takımının tek golünü atan futbolcu oldu.

Saha:Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Serkan Durmaz-Kaan Koday-Sabriye Atikoğlu TOL: Andreou-Yunus-Bilal-Mustafa Avcı(dk. 72 Justice)-Mustafa Ercan(dk. 81 Deniz Kurtay)-Coşkun-Muhammed Ali-Adams(dk.72 Hasan)-Deniz Kibar-Ertaç-Emeka G. Birliği: Raif-Sinan-Mehmet Erol-Yusuf-Emir-H. Saddam-Arif(dk. 90 Barış)-Yakubu(dk. 76 Emeka Uzor)-İbrahim(dk. 82 Abdullah)-Şenol-Halil Goller: Dk. 84 Ertaç (Pen.) TOL- Dk. 52(Pen.) ve 55 Şenol(G.B.) Karşılaşmadan Notlar: Dk. 28:Yaklaşık 30 metreden faul atışı kullanan Ertaç'ın sert vuruşunu köşeden çıkaran kaleci Raif topu kornere atmasını başardı. 45+ da Ertaç'ın faul atışına kafa vuran Coşkun topu dışarı gönderdi. Dk. 52: Ceza alanı içinde rakibinden gelen topu elle kesen Bilal penaltıya neden oldu. Atışı Şenol kullandı 1-0 Dk. 53: İbrahim ceza alanı içinde Mustafa Avcı tarafından düşürüldü, hakem devam ettirdi. Dk. 55: Sol taraftan G. Birliği bir faul atışı kullandı, topa yükselen Şenol mükemmel bir kafa vuruşu ile takımının ve kendisinin ikinci golünü T. Ocağı ağlarına gönderdi. Dk. 66: Saddam'ın pası ile buluşan Şenol sert vurdu, top dışarı gitti. Dk. 71: Ertaç'ın sağ çaprazdan kullandığı faul atışı yandan çıktı. Dk. 84: Yusuf'un Emeka'yı ceza alanı içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Ertaç kullandı. 2-1 Dk. 89: Saddam kontrataktan kazanılan topla kale alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boş kale yerine topu kalecinin kucağına bıraktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca, G. Birliği deplasmanda T. Ocağı'nın 2-1 yendi.