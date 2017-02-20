 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

G. Birliği, T. Ocağı'na ligi hatırlattı

» »
G. Birliği, T. Ocağı'na ligi hatırlattı
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı giren G. Birliği, Şenol'un 52 de penaltıdan, 55 de ise kafa golü ile öne geçti. 84 de Ertaç penaltıdan takımının tek golünü atan futbolcu oldu.

Saha:Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz-Kaan Koday-Sabriye Atikoğlu

TOL: Andreou-Yunus-Bilal-Mustafa Avcı(dk. 72 Justice)-Mustafa Ercan(dk. 81 Deniz Kurtay)-Coşkun-Muhammed Ali-Adams(dk.72 Hasan)-Deniz Kibar-Ertaç-Emeka

G. Birliği: Raif-Sinan-Mehmet Erol-Yusuf-Emir-H. Saddam-Arif(dk. 90 Barış)-Yakubu(dk. 76 Emeka Uzor)-İbrahim(dk. 82 Abdullah)-Şenol-Halil

Goller: Dk. 84 Ertaç (Pen.) TOL- Dk. 52(Pen.) ve 55 Şenol(G.B.)

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 28:Yaklaşık 30 metreden faul atışı kullanan Ertaç'ın sert vuruşunu köşeden çıkaran kaleci Raif topu kornere atmasını başardı.

45+ da Ertaç'ın faul atışına kafa vuran Coşkun topu dışarı gönderdi.

Dk. 52: Ceza alanı içinde rakibinden gelen topu elle kesen Bilal penaltıya neden oldu. Atışı Şenol kullandı 1-0

Dk. 53: İbrahim ceza alanı içinde Mustafa Avcı tarafından düşürüldü, hakem devam ettirdi.

Dk. 55: Sol taraftan G. Birliği bir faul atışı kullandı, topa yükselen Şenol mükemmel bir kafa vuruşu ile takımının ve kendisinin ikinci golünü T. Ocağı ağlarına gönderdi.

Dk. 66: Saddam'ın pası ile buluşan Şenol sert vurdu, top dışarı gitti.

Dk. 71: Ertaç'ın sağ çaprazdan kullandığı faul atışı yandan çıktı.

Dk. 84: Yusuf'un Emeka'yı ceza alanı içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Ertaç kullandı. 2-1

Dk. 89: Saddam kontrataktan kazanılan topla kale alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boş kale yerine topu kalecinin kucağına bıraktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca, G. Birliği deplasmanda T. Ocağı'nın 2-1 yendi.   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Galatasaray'ın yeni hocası14 Şubat 2017 Salı 14:54
  • Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı14 Şubat 2017 Salı 12:43
  • GG, “Yeter Artık” Dedi13 Şubat 2017 Pazartesi 14:56
  • Galatasaray yönetimi olağanüstü toplanıyor!13 Şubat 2017 Pazartesi 08:57
  • Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında darbe11 Şubat 2017 Cumartesi 10:52
  • Olaylı derbinin cezaları belli oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:56
  • FIFA Sıralamasında 24. Basamakta Yer Aldı09 Şubat 2017 Perşembe 14:15
  • Arda gidici mi?09 Şubat 2017 Perşembe 12:34
  • Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda09 Şubat 2017 Perşembe 09:14
  • Beşiktaş'ın yeni müzesi cuma günü açılıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti