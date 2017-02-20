G. Birliği, T. Ocağı'na ligi hatırlattı

Saha:Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz-Kaan Koday-Sabriye Atikoğlu
TOL: Andreou-Yunus-Bilal-Mustafa Avcı(dk. 72 Justice)-Mustafa Ercan(dk. 81 Deniz Kurtay)-Coşkun-Muhammed Ali-Adams(dk.72 Hasan)-Deniz Kibar-Ertaç-Emeka
G. Birliği: Raif-Sinan-Mehmet Erol-Yusuf-Emir-H. Saddam-Arif(dk. 90 Barış)-Yakubu(dk. 76 Emeka Uzor)-İbrahim(dk. 82 Abdullah)-Şenol-Halil
Goller: Dk. 84 Ertaç (Pen.) TOL- Dk. 52(Pen.) ve 55 Şenol(G.B.)
Karşılaşmadan Notlar:
Dk. 28:Yaklaşık 30 metreden faul atışı kullanan Ertaç'ın sert vuruşunu köşeden çıkaran kaleci Raif topu kornere atmasını başardı.
45+ da Ertaç'ın faul atışına kafa vuran Coşkun topu dışarı gönderdi.
Dk. 52: Ceza alanı içinde rakibinden gelen topu elle kesen Bilal penaltıya neden oldu. Atışı Şenol kullandı 1-0
Dk. 53: İbrahim ceza alanı içinde Mustafa Avcı tarafından düşürüldü, hakem devam ettirdi.
Dk. 55: Sol taraftan G. Birliği bir faul atışı kullandı, topa yükselen Şenol mükemmel bir kafa vuruşu ile takımının ve kendisinin ikinci golünü T. Ocağı ağlarına gönderdi.
Dk. 66: Saddam'ın pası ile buluşan Şenol sert vurdu, top dışarı gitti.
Dk. 71: Ertaç'ın sağ çaprazdan kullandığı faul atışı yandan çıktı.
Dk. 84: Yusuf'un Emeka'yı ceza alanı içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını Ertaç kullandı. 2-1
Dk. 89: Saddam kontrataktan kazanılan topla kale alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boş kale yerine topu kalecinin kucağına bıraktı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka gol olmayınca, G. Birliği deplasmanda T. Ocağı'nın 2-1 yendi.
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