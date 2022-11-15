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G20 Liderler Zirvesi Bali’de başladı

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G20 Liderler Zirvesi Bali’de başladı
G20 Liderler Zirvesi Bali’de başladı

G20 Liderler Zirvesi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun liderleri karşılama töreniyle başladı.

Bu yıl Endonezya’nın başkanlığını yürüttüğü G20’nin Liderler Zirvesi, “Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla 15-16 Kasım’da Bali’nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası’nda düzenleniyor.

Zirve, Endonezya Devlet Başkanı Widodo’nun, Apurva Kempinski’deki liderleri karşılama töreniyle başladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirveye, G20’yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) liderleri iştirak ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya’yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.

Zirve ilklere sahne oluyor

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le ilk kez yüz yüze geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, bugün Lavrov ile bir toplantı yapacağını bildirdi.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından çeşitli toplantılar ve bire bir görüşmelerle devam edecek.

Ayrıca, heyetlerin 19 Kasım’da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

G20’nin bu yılki ev sahibi Endonezya, zirve kapsamında, Adil Enerji Dönüşümü Ortaklığı programını açıklayacak.

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