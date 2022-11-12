G20 liderleri krizlerin gölgesinde toplanıyor

Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinin en önemli gündem maddeleri Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve hayat pahalılığı olacak.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin liderleri Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin arasındaki Tayvan gerginliği, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon ve enerji krizinin gölgesinde Endonezya’nın Bali şehrinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Bu yıl Endonezya’nın başkanlığını yürüttüğü G20’nin Liderler Zirvesi, “Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim” temasıyla 15-16 Kasım’da Bali’nin güneyinde yer alan Nusa Dua yarımadasında düzenleniyor. Bu yılki liderler zirvesinin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları yer alıyor.

Zirveye TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı bekleniyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşma, son dönemdeki diplomasi zaferi olarak zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

PUTİN ZİRVEYE KATILMAYAN TEK LİDER

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) oluşturduğu G20 Liderler Zirvesi’ne katılmayacak tek lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olacak gibi görünüyor.

Rusya’yı başında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un olacağı bir heyetin temsil etmesi bekleniyor. Daha önce Rusya’nın G20’den çıkarılmasını talep eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, Putin’in zirveye katılması durumunda kendisinin çevrim içi de olsa bağlanmayacağını söylemişti. Mevcut durumda, Zelenskiy’nin zirveye bağlanarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Brezilya’da seçimleri kazanan Luiz Inacio Lula da Silva 6 Kasım’dan beri Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Zirvesi’ne katılım sağlasa da, G20 Liderler Zirvesi’ne katılımının henüz teyit edilmediği biliniyor.

Başbakanlık görevine yeni gelen Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise G20 Liderler Zirvesi’ne katılımını teyit etmiş durumda.

BIDEN VE Şİ İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkan olduktan sonra 14 Kasım’da Bali’de ilk kez yüz yüze görüşecek olması, zirvenin merak edilen gelişmeleri arasında. İki liderin görüşmesi, ABD-Çin arasındaki Tayvan gerginliği sonrası gerçekleşirken, Beyaz Saray yetkilileri Biden’ın görüşmede insan hakları ihlalleri ve Çin’in “zararlı ekonomik eylemleri” gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca, Biden’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iletişiminin nasıl olacağı da merak konusu. Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söylemişti.