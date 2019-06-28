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G20 liderlerinden dijital ekonomiye kurallar: Sosyal refaha katkı sağlamalı

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Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi’nde liderler ortak bildirgeyle “Dijitalleşme sosyal refaha katkı sağlamalı” dedi. ‘Osaka Rotası’ ile e-ticaret için uluslararası kurallar çerçevesi oluşturma taahhüdü verildi.
G20 liderlerinden dijital ekonomiye kurallar: Sosyal refaha katkı sağlamalı

G20’nin resmi sitesinde de yayınlanan ‘Osaka Dijital Ekonomi Deklarasyonu‘ aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği zirvede yayınlanan ortak deklarasyonda tüm ülkelerin dijitalleşmenin ekonomi ve toplumları her yönden dönüştürdüğü konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Metin şöyle: “Biz, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Türkiye, Britanya, ABD, İspanya, Şili, Hollanda, Senegal, Singapur, Tayland ve Vietnam liderleri, dijitalleşmenin ekonomilerimiz ve toplumlarımızı her yönden değiştirdiği, verinin ekonomik büyüme için giderek daha önemli bir kaynak haline geldiği ve verinin etkin kullanımının tüm ülkelerde sosyal refaha katkı sağlaması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz.”

Kurallar çerçevesi ‘Osaka Rotası’ ile müzakere edilecek

Deklarasyonda G20 liderleri ve 78 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye devletinin de imzaladığı, 25 Ocak 2019’da Davos’ta yayınlanan Elektonik Ticaret Ortak Bildirgesi’ne bağlılıklarını bir kez daha teyit etti. Ayrıca WTO ülkelerinin elektronik ticaretleri için uluslararası bir kurallar çerçevesi getirmeyi amaçlayan uluslararası politika tartışmaları dizisi ‘Osaka Rotası‘ duyuruldu.

Ortak açıklamada sürecin bu ay gerçekleşecek DTÖ Bakanlar Konferansı’nda yapılacak müzakerelerde devam edeceği belirtildi.

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