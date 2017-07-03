G20 öncesi eylemci çadırına izin yok

G20 zirvesini protesto eden grubun, polisin tahliye kararına yaptığı itiraz kabul edilmedi. Sol Parti göstericilerin anayasal haklarının çiğnendiği gerekçesiyle polisi eleştirdi.

Hamburg'daki bir mahkeme, G20 zirvesini protesto amacıyla kentte toplanan küreselleşme karşıtlarının gösteri yapabileceklerine ancak diledikleri parklarda çadır kuramayacaklarına hükmetti.

Hamburg İdari Mahkemesi protesto kampı organizatörlerinin yasaklamaya itiraz amacıyla yaptıkları acil başvuruyu reddetti. Polis Sözcüsü Timo Zill yasaklamanın güvenlikle olduğu kadar yeşil alanların korunmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.

Protesto eylemlerini organize edenler, polisin Hamburg'un çeşitli bölgelerinde ilan ettiği toplanma yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurmuşlardı.

Polise sert eleştiriler

G20 karşıtlarının Hamburg'daki çadır kamplarının polis tarafından kısmen tahliye edilmesi Sol Parti ve küreselleşme karşıtı Attac hareketi tarafından sert biçimde eleştirildi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht yayınladığı Twitter mesajında, 'Hamburg eyaletinin Sosyal Demokrat/Yeşiller hükümeti vatandaşlık haklarını savunmak yerine izinli kampa yapılan yasa dışı polis müdahalesine sahip çıkıyor' dedi.

Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger "Hukuk devleti Hamburg söz konusu olunca tatile mi çıktı? Anayasa Hamburg emniyet teşkilatı için de bağlayıcıdır" dedi.

Attac Konseyi üyesi Judith Amler Hamburg polisinin ve eyalet yönetiminin Anayasaya uymasını beklediklerini söyledi.

Polisin geceleme yasağı koyduğu kampın boşaltılması sırasında göstericilerle güvenlik görevlileri arasında çatışma çıkmıştı. Attac hareketi Hamburg İdari Mahkemesi'nin tahliye kararını onaylamasını da eleştirdi.

Örgütün koordinasyon komitesi üyelerinden Roman Denter "Polis Anayasaya aykırı olan önlemlerini haklı gösterebilmek için abartılı tehlike senaryolarıyla yaratıp, olağanüstü durum ilan ediyor" dedi. Denter,'Polisin, G20'nin politikalarını protesto etmek amacıyla Hamburg'da toplananların temel haklarını ihlal edip asılsız gerekçelerle aldığı önlemleri inceleyerek bu uygulamaya dur diyecek bir merci olmamasının kabul edilemeyeceğini' söyledi.

Polis sendikası zirve için alınan önlemlerden memnun

Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, 7-8 Temmuz'da yapılacak G20 zirvesi için alınan güvenlik önlemlerinnin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Wendt 'kuvvet yoluyla gerginliğin tırmanmasını önleme' taktiğinin başarılı olduğunu, suç işlenmesinin önlendiğini ve barışçıl gösterilere alan yaratıldığını söyledi.

Polisin muhtemel gelişmeler karşısında uygulayacağı taktiğin nitelik ve polis sayısı açısından yerinde olduğunu belirten sendika başkanı bunda federal ve eyalet hükümetlerinin güvenlik güçlerine destek vermesinin de payı olduğunu dile getirdi.

Rainer Wendt Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin zirve sırasında şiddete başvuranlara sert müdahalede bulunulacağı şeklindeki sözlerini doğru bulduğunu ve bu noktada müsamahaya yer olmadığını sözlerine ekledi.