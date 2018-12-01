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G20 protestoların gölgesinde yapılıyor

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 Zirvesi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Devlet ve hükümet başkanlarının korunması için yaklaşık 25 bin kişilik güvenlik gücü görev yapıyor.
G20 protestoların gölgesinde yapılıyor

Siyah çelikten bariyerler, zirve katılımcılarının otelleri önünde etrafında keskin nişancılar, kesilmiş yollar, 25 bin polis ve asker… G20 Zirvesi'nin düzenlendiği Buenos Aires'in merkezi şu günlerde bir kaleye dönüşmüş durumda. Dünyanın en önde gelen 19 ülkesi ile Avrupa Birliği'ni bir araya getiren G20 Zirvesi nedeniyle yoğun protesto gösterileri de düzenleniyor. Göstericiler, polis güçleri eşliğinde, dünyanın en geniş caddelerinden biri olan 9 Temmuz Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Arjantinli yetkililer, geçen sene Hamburg'da yapılan G20 Zirvesi'ndeki protestolara şiddet olaylarının karışması nedeniyle temkinli. Ancak Buenos Aires'deki protestolar barışçıl nitelikte gerçekleşti.

G20 Gipfel Buenos Aires Protestmarsch (picture-alliance/dpa/C. Brigo)

Protestocular IMF'ye de tepkili

Gösterilerde Uluslararası Para Fonu (IMF) da protesto edildi. Ekonomik krizle mücadele eden ev sahibi Arjantin, IMF'den gelecek milyarlık kredilere muhtaç durumda. Buenos Aires hükümeti IMF'den son olarak bir ay önce 56 milyar dolarlık bir kredi almıştı, bu nedenle göstericilerin öfkesinin hedefinde özellikle IMF Başkanı Christine Lagarde bulunuyor. Göstericiler IMF'nin koyduğu şartlar yüzünden sosyal harcamalarda kısıtlamalara gidilmesinden korkuyor.

G20-Gipfel in Argentinien - Protestmarsch Soldaten (picture-alliance/dpa/C. Santisteban)

Arjantin devleti, borç ödemelerine devam edebilmek ve bütçe açığının çok daha fazla büyümesini engellemek için ciddi bir kemer sıkma politikası izlemek zorunda. Ayrıca ülkenin para birimi Peso da sürekli değer kaybediyor. Buna bağlı olarak gıda maddeleri ve kiralar pahalanmaya devam ediyor ve işini kaybedenlerin sayısı artıyor.

G20 Buenos Aires Protestmarsch Anti Trump Plakate (Reuters/A. Casares)

ABD Başkanı Donald Trump da, birçok göstericinin tepkisini çeken isimler arasında öne çıkıyor. Pankartlarda "Trump ve emperyalist liderler dışarı" ve benzeri ifadeler göze çarpıyor.

G20 Zirvesi nedeniyle tatil ilan edildi

G20 Zirvesi nedeniyle Arjantinli yetkililer tarafından tatil ile edilen Cuma günü, Buenos Aires şehir merkezinin önemli bir bölümüne giriş çıkışlar yasaklandı, şehirde çok sayıda toplu taşıma seferi iptal edildi, okullar ve üniversiteler kapatıldı, dükkanların ise sadece çok azı açıktı.

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