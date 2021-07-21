  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,00
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

G20'de Çevre Bakanlarının gündemi iklim değişikliği ve su kaynaklarının kullanımı

» »
G20 Liderler Zirvesi ise 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenecek.
G20'de Çevre Bakanlarının gündemi iklim değişikliği ve su kaynaklarının kullanımı

İtalya'nın Napoli Kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda, üye ülkelerin Bakanları ve ilgili kuruluşların temsilcileri, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik, arazi bozulması, çölleşme, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya gelecek.

Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Napoli kentinde yarın başlayacak G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar, uluslararası gelişmeleri değerlendirecek ve doğanın korunması konusunda sürdürülebilir politikaları masaya yatıracak.

Napoli'nin tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) düzenlenecek toplantı, İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin moderatörlüğünde yapılacak.

İklim ve Enerjiden sorumlu G20 Bakanları da iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla 23 Temmuz Cuma günü yine Napoli'de toplanacak.

Her iki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde ilgili Bakanlıklardan oluşan teknik heyetle katılacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre, iklim ve enerji alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verecek, diğer üye ülkelerle yürütülecek proje ve çalışmalara ilişkin konuları sunacak.

Kurum, iki gün sürecek toplantıda, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Toplantının ilk gününde "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" ve "Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konularda yapılacak oturumlarda, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, küresel zorlukları ele almak için doğaya dayalı çözümler ve ekosisteme dayalı yaklaşımlar, karasal ekosistemlerin sağlığının korunması ve bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesi konularında sunumlar yapılacak ve çözüm önerileri sunulacak.

Toplantının ikinci gününde "dayanıklı, akıllı ve sürdürülebilir şehirler", "sürdürülebilir iyileşme ve yenilikçi teknolojik çözümlerin sunduğu fırsatlar", "kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme için yeşil finans desteği" ve "temiz enerjiye geçiş" konuları masaya yatırılacak.

G20 Liderler Zirvesi ise 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi, Din İşleri Başkanlığı’na atanan Ünsal’a görevinde başarılar diledi21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:38
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması” takdim ettiklerini açıkladı.21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:34
  • KKTC İnsan Hakları Derneği, Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:23
  • Erdoğan'ın Maraş'ın statüsüne ilişkin açıklamalarına hangi ülke ne tepki verdi?21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:12
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:10
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki!20 Temmuz 2021 Salı 22:38
  • Şanslı numara’73621’20 Temmuz 2021 Salı 22:03
  • Doğal ve Bitkisel Tedavi Önerileri İle İltihaplı Diş Eti Ağrısına Ne İyi Gelir?20 Temmuz 2021 Salı 21:00
  • Kıbrıs'ta Erdoğan, konuştuğu sırada ses sorunu yaşanınca sinirlendi: Kim yönetiyor bunu? (VİDEO)20 Temmuz 2021 Salı 20:10
  • 4. Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yeni binaların yapımı bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez."20 Temmuz 2021 Salı 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti