  • BIST 2.529,26
  • Altın 972.222
  • Dolar 16.5391
  • Euro 17.5434
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

G7 liderleri Putin ile böyle alay etti

» »
G7 Zirvesi'nde ülke liderleri, Almanya'da bir araya geldi. Liderler basın mensuplarının karşısında poz verdiği sırada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'maço' imajıyla alay etti.
G7 liderleri Putin ile böyle alay etti

Liderler Pazar günü Bavyera'da üç günlük G7 zirvesinin ilk toplantısı için bir araya geldikleri sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını – hatta daha fazla soyunup soyunmamaları gerektiğini sordu.

 

Johnson, meslektaşlarını güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

 

 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak 'Yarı çıplak ata binme' önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını verdi.

 

* Görsel Associated Press'ten alınmıştır.

G7 liderlerinin atıfta bulundukları ve alay ettikleri olay ise Putin'in geçmiş yıllarda üstsüz bir şekilde ata bindiği karelerdi.

Putin, Rus devlet medyası tarafından paylaşılan karelerde sık sık üstsüz olarak, altın bir zincir ve askeri pantolon ile at üzerine görüntülenmişti.

Konuya ilişkin olarak Rusya'dan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dün 100 göçmenin kavgası gündem olmuştu: Almanya’da arka arkaya olaylar22 Haziran 2022 Çarşamba 17:47
  • AB’den Türkiye açıklaması: ‘1999’daki duruma göre…’21 Haziran 2022 Salı 14:41
  • Yunan basını yazdı: Türkiye-Yunanistan krizinde Almanya ve ABD’den arabuluculuk hamlesi20 Haziran 2022 Pazartesi 18:34
  • Yunanistan’da çarpıcı anket: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar?20 Haziran 2022 Pazartesi 15:02
  • 35 yıllık ada krizi çözüldü: Rusya tehdidi uzlaşma getirdi19 Haziran 2022 Pazar 21:47
  • Fransa seçimleri: Le Pen tarihi başarı elde etti19 Haziran 2022 Pazar 21:30
  • Fransızların ardından İtalyan enerji devi ENI de Katar'ın yeni LNG projesine ortak oldu19 Haziran 2022 Pazar 21:16
  • İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick’ten askerlere: Cephede Rusya’yla yüzleşmeye hazır olmalısınız19 Haziran 2022 Pazar 21:13
  • Fransa’da halk genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında19 Haziran 2022 Pazar 19:38
  • Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi suçladı19 Haziran 2022 Pazar 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti