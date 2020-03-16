G7 liderleri telekonferans yöntemi ile acil zirve gerçekleştirecek

G7 liderleri pazartesi günü telekonferans yöntemi ile acil bir zirve gerçekleştirme kararı aldı.

Görüşmede Covid-19 salgını için alınabilecek ilave eş zamanlı tedbirler ve finans piyasalarının güçlendirilmesi ele alınacak. Bunların yanı sıra bir aşı bulunması için de işbirliği üzerinde çalışılacak.

Bu zirve için ilk adım atan kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Özelikle son 24 saatte açıklanan ekonomik tedbirlerin dünya piyasalarını rahatlatmadığı görüldü.

Zirve öncesi G20 dönem başkanlığını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kanada, İtalya ve Suudi Arabistan liderleri ile görüştü.

Avrupa Trump'a tepkili

Şu anda G7'nin dönem başkanlığını yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın gelişmelere ilişkin tutumu ülkesinde sert eleştirilere sebep oldu. Özellikle Avrupalı müttefikleriyle herhangi bir fikir alış-verişi yapmadan transatlantik seyahatlere kısıtlama getirmesi ciddi bir memnuniyetsizlik yarattı.

Bununla birlikte Trump'ın Almanya'da aşıyı geliştirmekte olan CureVac laboratuvarına aşının münhasır haklarını almak için yüksek miktarda para teklif ettiğinin ortaya çıkması Alman kamuoyunda tepki topladı.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada "Evet, Alman bilim insanları ilaç ve aşı geliştirilmesi konusunda hep dünya liderliği pozisyonunda olmuştur ancak başkalarının gelip münhasır haklar talep etmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Washington ise Berlin'in tepkisinin yersiz olduğunu ve sadece Alman değil dünyada 25 farklı laboratuvar ile benzer görüşmelerin yapıldığını ve bulunacak çözümün dünya ile paylaşılacağını duyurdu.

Olağan G7 zirvesi içinse liderlerin Haziran ayında ABD'de başkanın dinlenme mekanı olan Camp David'de buluşması panlanıyor.

Zirve için geç mi kalındı? Neden G20 değil?

Zirve yapılması kararı da şu ana kadar uluslararası bir koordinasyonun yeterli seviyede gerçekleşmemiş olduğunun bir göstergesi olup olmadığı tartışılıyor.

Aslında G7 değil G20 zirvesinin daha uygun olacağı biliniyor ancak karar alma ve koordineli bir şekilde uygulama anlamında lojistik açıdan ilk adımı G20'de atmaya çalışmanın çok daha zor olacağı düşünüldü. Bu nedenle önce G7'de uzlaşma ve kararlılık çıkması için çaba sarf edilecek.

Durumu 2008 finans krizi ile karşılaştıran bazı uzmanlar o dönem bundan çok daha hızlı ve yüksek seviyede işbirliği için ülkelerin bir araya geldiğini hatırlatıyor.