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G7 liderlerinin çöpten heykeli yapıldı: Baktıkça vicdanları sızlasın

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Britanya’da hafta sonu gerçekleşecek G7 zirvesi öncesi, liderlerin elektronik atıktan yapılan ‘Mount Recyclemore’ isimli heykeli dikildi.
G7 liderlerinin çöpten heykeli yapıldı: Baktıkça vicdanları sızlasın

Yedi liderin tamamen elektronik atık kullanılarak yapılan büstlerinden oluşan yapıt, görüntüsü ve adıyla ABD başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln’ün dev büstlerinin olduğu ‘Mount Rushmore’ (Rushmore Dağı) heykeline gönderme yapıyor. Kelime oyunuyla elde edilen ve ‘Daha fazla geri dönüşüm yap‘ anlamına gelen ‘Recylemore‘ ise liderlere bir mesaj niteliği taşıyor.

İkinci el elektronik eşya satıcısı musicMagpie tarafından ısmarlanan işin yerleştirildiği konum da manidar. 11-13 Haziran’da gerçekleşecek zirvenin yapılacağı Cornwall’daki Carbis Bay Hotel’in karşısında.

Heykeltıraş Joe Rush, elektronik eşyalarda yeniden kullanılabilirliğin ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler raporuna göre 2019’da dünyada 53 milyon tonun üzerinde elektronik atık ortaya çıktı. Bu, beş yıl öncesinin atık miktarından 9 milyon ton fazla.

Rush’ın heykelinden naif sayılabilecek beklentileri var: “Umarım heykele bakınca vicdanları sızlar.”

Heykelde zirveye başkanlık edecek Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın yanısıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden’ın büstleri bulunuyor.

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