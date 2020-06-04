  • BIST 109.045
  • Altın 370,100
  • Dolar 6,7545
  • Euro 7,5696
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

G7 Maliye Bakanlarından Yoksul Ülkelerin Borç Ödemelerine İlişkin Ortak Açıklama

» »
G7 Maliye Bakanlarından Yoksul Ülkelerin Borç Ödemelerine İlişkin Ortak Açıklama
G7 Maliye Bakanlarından Yoksul Ülkelerin Borç Ödemelerine İlişkin Ortak Açıklama

G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınması kararını uygulama taahhütlerini yineleyerek, 2020 sonuna kadar öngörülen uygulamanın daha uzun sürebileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan duyuruya göre, G7 maliye bakanları, borç şeffaflığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin ortak açıklama yaptı.

 Ortak açıklamada, G7 maliye bakanlarının en yoksul ve savunmasız ülkelere odaklanarak Kovid-19 salgınına karşı atılan uluslararası ekonomik adımların geliştirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altı çizildi.

Kovid-19 salgınının birçok düşük gelirli ülkede mevcut borç kırılganlıklarını kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, borç sürdürülebilirliğinin ve şeffaflığının önemine işaret edildi.

KOVİD-19'LA MÜCADELEDE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE YARDIMCI OLMA KARARLILIĞI YİNELENDİ

Uluslararası finans kuruluşlarının en savunmasız ülkeleri destekleme çabalarının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En yoksul ülkeler için resmi ikili borç ödemelerini, 2020 sonuna kadar ve muhtemelen daha uzun süreli askıya alarak ve salgına müdahale etmeleri amacıyla bu ülkelere sosyal, tıbbi ve diğer önlemleri finanse etmeleri için mali imkan sağlayarak, G20 ve Paris Kulübü tarafından kabul edilen Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'ni uygulamayı taahhüt ediyoruz."

Açıklamada, tüm resmi kreditörlerin bunu uygulamaya davet edileceği belirtildi.

Kovid-19 salgınına müdahalede düşük gelirli ülkelere yardımcı olma kararlılığı yinelenen açıklamada, borç sürdürülebilirliği ve şeffaflığını güvence altına almak için G20, Paris Kulübü, IMF, Dünya Bankası ve diğer kreditörlerle çalışılmaya devam edileceği kaydedildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı03 Haziran 2020 Çarşamba 17:53
  • Yunan vekil: “Türkiye sismik araştırmaya 1 Milyar yatırımı gemileri limanda tutmak için yapmadı”03 Haziran 2020 Çarşamba 10:56
  • Fransa'da binlerce kişi polis aracında öldürülen Adama Traore için yürüdü03 Haziran 2020 Çarşamba 09:32
  • İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Etkisiz Hale Getirildi01 Haziran 2020 Pazartesi 13:00
  • Yunanistan'da Sığınmacı Karşıtı Grup Polisle Çatıştı01 Haziran 2020 Pazartesi 09:46
  • Amsterdam Mahkemesi korona krizi nedeniyle çalışanların maaşını yarıya indiren Simit Sarayı’nı haksız buldu30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:35
  • İtalya merkez bankası başkanı visco: "İtalya yüzde 9 ila 13 daralabilir"30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:22
  • Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:40
  • Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı, listede olmayan tek komşusu Türkiye29 Mayıs 2020 Cuma 20:28
  • Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı...İşte o ülkeler29 Mayıs 2020 Cuma 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti