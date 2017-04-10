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G7'de özel Suriye buluşması

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G7'de özel Suriye buluşması
İtalya'da bugün biraraya gelen G7 dışişleri bakanları, Suriye krizini görüşmek özel bir oturum düzenleyecek. Salı günü düzenlenecek özel oturuma Türkiye de katılıyor.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya'nın oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanları pazartesi günü  İtalya'nın Lucca kentinde biraraya geliyor. İki günlük toplantının başlıca konusunun Suriye krizi olması bekleniyor. Suriye krizi ile ilgili olarak bölge ülkelerinin de katılımı ile salı günü özel bir oturum da düzenlenecek. Bu özel oturuma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'ın dışişleri bakanları katılacak.

İtalya'daki G7 dışişleri bakanları toplantısında Irak ve Suriye topraklarından IŞİD'in temizlenmesi için neler yapılabileceği görüşülecek. Buluşmada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme öncesinde ortak çizgi saptanmasına çalışılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 buluşmasından sonra Moskova'ya gidecek. ABD'nin Suriye ordusuna ait bir üssü bombalaması Rusya'nın tepkisine eden olmuştu. Rusya hava saldırısını "saldırganlık" ve "devletler hukukunun ihlali" olarak değerlendirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de buluşma öncesi yaptığı açıklamada Suriye'deki askeri gerginliğin artmasının mutlaka önlenmesi gerektiğini ve Rusya'nın yeniden müzakere masasına oturmaya ikna edilebilmesi için ABD'nin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir telefon görüşmesi yapan Gabriel, Rusya'nın İdlib'deki zehirli gaz saldırısının perde arkasının aydınlatılmasını istediğini aktardığını ve bu teklifin ciddi olmasını umduğunu ifade etti.

Buluşmanın diğer gündem maddeleri ise Avrupa yönündeki göçün önlenebilmesi için Libya devlet kurumlarının güçlendirilip suç örgütleriyle mücadele edilmesi, Ukrayna'daki kriz ve Kuzey Kore ile Batı arasındaki nükleer anlaşmazlık olacak. Terör tehlikesinin artması da ele alınacak konulardan biri.

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