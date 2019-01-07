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Gabon'da askeri darbe: Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirdi

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Afrika ülkesi Gabon'da Ulusal Radyo'yu ele geçiren askerler, darbe bildirisi okudu.
Gabon'da askeri darbe: Askerler Ulusal Radyo'yu ele geçirdi

Başkentte yer yer silah sesleri duyulduğu belirtilirken söz konusu adımın askeri darbe olduğu kaydedildi.

Askerlerden yapılan açıklamada "Demokrasiyi yeniden tesis etmek için" darbe yapıldığı belirtildi.

Pazartesi sabah erken saatlerde ulusal radyo merkezini kontrolü altına alan ordu güçleri, burada "Ulusal Restorasyon Konseyi"nin bildirisini okudu.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani'yi Millet Meclisi'ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Gabon's president Ali Bongo

Devlet Başkanı Ali Bongo

Başkent Libreville sokakları tanklar ve zırhlı araçlarla dolmuş durumda.

Devlet Başkanı Ali Bongo, 2009'da göreve gelmişti. Ekim ayında rahatsızlanan ve Fas'ta tedavi gören Bongo, yeni yıl mesajı vererek sağlığına ilişkin dedikodulara son vermek istemişti.

Ancak ordunun bu mesajı yeterli bulmadığı belirtildi.

Gabon'da iktidar 50 yıldır Bongo'nun ailesinde.

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