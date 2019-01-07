  • BIST 89.628
  • Altın 223,030
  • Dolar 5,3693
  • Euro 6,1407
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Gabon'da darbe girişimi: Hükümet darbenin engellendiğini söylüyor

» »
Gabon hükümet sözcüsü bu sabaha karşı genç subayların başlattığı darbe girişiminin kontrol altına alındığını söyledi.
Gabon'da darbe girişimi: Hükümet darbenin engellendiğini söylüyor

Sözcü Guy-Bertrand Mapangou BBC'ye darbecilerden 4 kişinin tutuklandığını 5. bir subayın da arandığını kaydetti.

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da genç subaylar, Bongo ailesinin 50 yıllık iktidarına son verdiklerini açıklamışlardı.

Ulusal radyo istasyonunu sabaha karşı yerel saatle 04:30'da ele geçiren subaylar kısa bir bildiri ile "Ulusal Restorasyon Konseyi" kurduklarını ve "demokrasiyi inşa amacıyla" darbe yaptıklarını söylemişlerdi.Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo iktidarı 2009 yılında hile iddiaları ve şiddetle gölgelenen bir seçimle babasından devralmıştı.

Başkent Libreville'in sokaklarında tanklar ve zırhlı askeri araçlar görüldüğü bildiriliyor.

Ali Bongo ülke dışındaydı

Devrilen devlet başkanı Ali Bongo ise iki aydır ülke dışında.

Ekim ayında felç geçirdiği söylenen Bongo o tarihden bu yana Fas'da tedavi altında.

Yılbaşında sağlığıyla ilgili söylentileri yatıştırmak için televizyona çıkan Ali Bongo iyi olduğunu söylemişti.

Bu sabahki darbe girişimi bildirisinde bu görüntülerin devlet başkanı Bongo'nun ülke yönetiminin sorumluluğunu yeniden yüklenebileceği konusundaki kuşkuları daha da kuvvetlendirdiği kaydedilmişti.

Kendisini 'Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi' diye adlandıran darbeci subaylar grubunun lideriTeğmen Kelly Ondo Obiang radyoda okuduğu bildiride gençleri 'kaderlerini kendi ellerine almaları' çağrısı da yapmıştı.

BBC muhabiri Firmain Eric Mbadinga ordunun ve bilhassa da Bongo ailesinin bölgesinden  elen subayların ağırlıkta olduğu başkanlık muhafızlarının Bongo ailesine çok sadık bilindiğini,bu nedenle darbe girişiminin büyük sürpriz olduğunu söyledi.

ABD askerleri var

ABD Başkanı Donald Trump, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şiddet olayları yaşanabileceği kaygısıyla bölgedeki Amerikan vatandaşlarını koruma amacıyla Gabon'a asker konuşlandırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da bombalı saldırı!28 Aralık 2018 Cuma 20:10
  • Sudan'da ekmek protestoları: 19 ölü 406 yaralı28 Aralık 2018 Cuma 10:12
  • Tunus’ta gazeteci kendini yaktı: Halk sokakta, direnişte26 Aralık 2018 Çarşamba 20:23
  • MHP'den Afrika açılımı: Etiyopyalı öğretmenden MHP'ye üyelik başvurusu26 Aralık 2018 Çarşamba 15:02
  • Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı25 Aralık 2018 Salı 20:28
  • 11 yaşındaki kızın ameliyat edilemeyen tümörü kayboldu18 Aralık 2018 Salı 13:28
  • Gana'da Irkçılıkla suçlanan Gandhi'nin heykeli kaldırıldı14 Aralık 2018 Cuma 11:16
  • 'İnsan eti yemekten bıktım" diyerek polise teslim oldu13 Aralık 2018 Perşembe 11:58
  • Hamile keçiye tecavüze ceza artırımı kararı07 Aralık 2018 Cuma 13:27
  • 16 yaşındaki çocuk, internette satıldı22 Kasım 2018 Perşembe 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti