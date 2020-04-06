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Gabon'da Kovid-19 Bulaştırdıkları Gerekçesiyle Pangolin İle Yarasanın Tüketim Ve Satışları Yasaklandı

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Gabon'da Kovid-19 Bulaştırdıkları Gerekçesiyle Pangolin İle Yarasanın Tüketim Ve Satışları Yasaklandı
Gabon'da Kovid-19 Bulaştırdıkları Gerekçesiyle Pangolin İle Yarasanın Tüketim Ve Satışları Yasaklandı

 Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.

Orman ve Su Bakanı Lee White, Kovid-19'un yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.

Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

21 KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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