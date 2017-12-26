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Gabriel: Brexit Türkiye için model olabilir

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Gabriel: Brexit Türkiye için model olabilir
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye-AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini belirterek, Brexit'in Türkiye ve Ukrayna ile ilişkilerde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) "akıllıca" bir anlaşmaya varılabilmesi durumunda bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile işbirliğinde yeni bir model oluşturabileceğini söyledi. Funke medya grubuna konuşan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Ama Türkiye'deki durum yeniden değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin de Ukrayna'nın da AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle "daha yakın bir işbirliği için alternatif yollar aranması gerektiğini" söyledi.

Deniz Yücel mesajı

Türkiye'de Avrupa ile ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun kendileri için de geçerli olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyeleri iyi bir işaret. Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in ardından Alman vatandaşı Meşale Tolu geçen hafta tahliye edilmiş, son olarak Alman vatandaşı David Britsch yaklaşık dokuz aylık tutukluluğun ardından geçen Perşembe günü serbest bırakılmıştı.

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