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Gabriel: Diyalog dışında alternatifimiz yok

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Gabriel: Diyalog dışında alternatifimiz yok
Almanya Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, iç siyasi kavgaların Almanya'ya taşınmamasını istedi. Gabriel, Nazi benzetmelerini ise 'kırmızı çizgi' diye nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin'de Adlon Oteli'ndeki görüşmeleri sona erdi. Alman Bakan Gabriel, Çavuşoğlu'nun kaldığı otelde yaptıkları kahvaltı sonrasında yaptığı açıklamada ikili ilişkilerde kalıcı zararın iki tarafın da çıkarına olmadığını vurgulayarak, diyaloğun sürdürülmesi dışında bir alternatif bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu ile görüşmesini 'iyi, dürüst ve dostça, ama aynı zamanda çetin' diye nitelendiren Gabriel, "Bugünkü durum zor olsa da Türk-Alman ilişkilerinin başarısını hatırlamalıyız. Görüş ayrılıklarımız derin olsa da, Türkiye ile görüşmelerin sürdürülmesinin alternatifi yok" diye konuştu.

Her iki ülkenin de normal ve daha iyi ilişkilere geri dönülmesini istediklerini ve bunun sadece görüşmeler yoluyla adım adım sağlanabileceğini kaydeden Gabriel, "Hedefimiz, adil, açık ve dürüst bir ortaklık ve iki ülke arasında dostluktur" dedi.

Alman Bakan, Türkler arasındaki görüş ayrılıklarının ve anayasa değişikliği referandumuyla ilgili kavgaların Almanya'ya taşınmamasını isteyerek, "Türkiye'deki siyasi anlaşmazlıkların Almanya'ya ithaline izin veremeyiz" şeklinde konuştu.

Nazi benzetmesi 'kırmızı çizgi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Çavuşoğlu'nun Almanya ile ilgili yaptıkları 'Nazi' benzetmesine de değinen Gabriel, Nazi benzetmelerini 'kırmızı çizgi' diye nitelendirdi. Gabriel, 'aşılmaması gereken sınırlar olduğunu' Türk mevkidaşına açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in durumu da gündeme geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, Türk yetkililerle Yücel'e diplomatik destek sağlanması konusunda anlaşıldığını belirtti. Almanya, Alman vatandaşlığına da sahip bulunan Yücel'in Türkiye'deki Alman diplomatik temsilcileriyle görüştürülmesi için başvuruda bulunmuş, ancak başvuruya Türk makamlarından yanıt gelmediği açıklanmıştı.

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