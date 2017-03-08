 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Gabriel: Görüşmeden çok şey beklemeyin

»
Gabriel: Görüşmeden çok şey beklemeyin
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde diyalog sürecinin sürmesi gerektiğini belirterek, Nazi benzetmeleri ile ilgili 'sınır aşılmamalı' mesajı verdi.

Almanya ve Türkiye arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde iki ülke dışişleri bakanları bir araya geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde salı akşamı Alman İkinci Televizyonu ZDF'e konuştu. Türk bakanla yapacağı görüşme konusunda yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunan Gabriel, görüşmenin ardından 'herşeyin halledilmiş olacağını' düşünmediğini söyledi.

İki ülke arasında yeniden daha iyi ilişkilere ulaşılabilmesi için bir görüşmeler sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Alman Bakan, "Şu an bu zor dönemi geride bırakmamız gerekiyor. Ancak bunun için diyalog içinde olmamız ve sadece medya üzerinden sert atışmalara girmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin yerel yönetimler tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın tutumuyla ilgili 'Nazi dönemi uygulamaları' benzetmesi yapmış, bu benzetme daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından da yinelenmişti.

'Nazi' benzetmeleri uyarısı

Gabriel ZDF'e yaptığı açıklamada Nazi benzetmesini 'skandal' diye nitelendirerek, bunun çok kötü ve saçma bir suçlama olduğunu kaydetti. Gabriel, Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'Bu suçlamanın sürekli tekrarlanması durumunda konuşulabilirlik sınırının sonuna gelinmiş olunduğunu kendisine açıkça ifade edeceğini' de söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı akşamı Hamburg'da Türkiye'nin Başkonsolosluk rezidansında yaptığı konuşmada gerilimi daha da tırmandırıcı ifadeler kullanarak, Almanya'yı 'sistematik Türkiye karşıtlığı ve Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sistematik baskı yapmakla' suçlamıştı.

Gabriel'in Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından TSİ 10.45'te Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklama yapması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yılmaz Özdil: Dünyayı kadınlar yönetiyor, bizi herifler; yetmiyor 'tek herif' yönetsin isteniyor!08 Mart 2017 Çarşamba 09:48
  • THY kadın yolcularına sürpriz yaptı08 Mart 2017 Çarşamba 09:35
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geldi08 Mart 2017 Çarşamba 09:18
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni bir kıyafet inkılabı yapılabilir08 Mart 2017 Çarşamba 09:11
  • Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, kripto 'hayır'cı mı?08 Mart 2017 Çarşamba 08:39
  • HDP'li Yüksekdağ ile 2 milletvekili hakkında fezleke07 Mart 2017 Salı 16:30
  • İstanbul'un ziyaretçisi azaldı07 Mart 2017 Salı 16:29
  • Zeybekci, Bild'i dava edecek07 Mart 2017 Salı 16:28
  • Çavuşoğlu konsolosluk rezidansında konuşacak07 Mart 2017 Salı 16:13
  • Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: Gezi'den beterini yaparız07 Mart 2017 Salı 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti