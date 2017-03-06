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Gabriel'den Türkiye'yle dostluk vurgusu

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Gabriel'den Türkiye'yle dostluk vurgusu
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk-Alman ilişkilerinin daha da gerilmemesi uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Bild am Sonntag gazetesine yazdığı makalede, Almanya ve Türkiye arasında gerilimin daha da tırmanmaması gerektiğini ifade etti. Gabriel, 'İki ülke arasındaki dostluğun temelinin bozulmasına izin vermemeliyiz' dedi. Bakan ayrıca iki ülke arasındaki zorlu konuların karşılıklı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda görüşmeler yapılması gerektiğini de belirtti. Gabriel, 'İletişim kanallarının tıkanması siyaset değildir' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Almanya'da seçim etkinliği düzenleyecek olan Türk politikacıların bazı koşulları yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, "Burada konuşmak isteyen, bizim hoşumuza gidecek biçimde konuşmak zorunda değildir ancak kurallarımıza saygı göstermek zorundadır" dedi. Gabriel Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını, "yanlış ve uygunsuz" diye nitelendirdi. Yücel'in görevini seven, çalışkan bir gazeteci olduğunu söyleyen Gabriel, "Serbest bırakılmasına çalışıyoruz" dedi. 

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki salı günü (07.03) Hamburg'a geleceğini Hamburg Emniyeti teyit etti. Çavuşoğlu'nun Almanya temasları sırasında Alman meslektaşı Gabriel ile de biraraya gelmesi planlanıyor.

Mayer: Gösteriler yasaklansın

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi iç politika uzmanlarından Stephan Mayer Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Türk siyasetçilerin Anayasa referandumu konusunda Almanya'da düzenleyecekleri etkinliklerin yasaklanmasını talep etti. Yeşiller Partili Claudia Roth ise bu tür etkinliklerin siyasi gerekçelerle yasaklanmasının yapıcı olmayacağını söyledi. Roth, "Bizimle diktatörlük yolundaki otokrasi arasındaki farkı ancak düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri düzenleme özgürlüğü ve basın özgürlüğünü herkese aynı oranda geçerli kılarak gösterebiliriz" dedi.

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