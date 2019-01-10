Gaimağusa'da Kıbrıslı Rum'un evinde 2 tabanca bulundu

Dün, Gazimağusa'da 40 yaşındaki I.I.'nın evinde polis tarafından yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 100 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Dün, Gazimağusa'da 40 yaşındaki I.I.'nın evinde polis tarafından yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 100 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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