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Gaimağusa'da Kıbrıslı Rum'un evinde 2 tabanca bulundu

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Gazimağusa’da ikamet eden 40 yaşındaki Rum vatandaşın evinde ruhsatsız 2 adet tabanca ve 100 adet mermi bulundu.
Gaimağusa'da Kıbrıslı Rum'un evinde 2 tabanca bulundu

Dün, Gazimağusa'da 40 yaşındaki I.I.'nın evinde polis tarafından yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 100 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

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