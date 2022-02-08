Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı

Kuveyt, ünlü aktris Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm'ün (Death on the Nile) gösterimini yasaklayacağını duyurdu.

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi 'Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı. Dün açıklanan karar, Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı. Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.

Wonder Woman da vizyona girmemişti

Agatha Christie'nin 1937'de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 'Nil'de Ölüm'ün yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Branagh ayrıca filmin başrollerini Gadot'un yanı sıra Tom Bateman ve Annette Bening'le paylaşıyor.

Gadot'un rol aldığı 2017 yapımı Wonder Woman da söz konusu açıklamalar sebebiyle Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinde yasaklanmıştı.

İsrail'le barış anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin aksine Kuveyt, ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.

Filistin'e uzun süredir destek veren Kuveyt'te Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Anouar Murat da AFP'ye yaptığı açıklamada “Sinemaseverler filmi izleyemeyecek” dedi.