  • BIST 2.007,14
  • Altın 789.37907
  • Dolar 13.563
  • Euro 15.4861
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı

»
Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı
Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı

Kuveyt, ünlü aktris Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm'ün (Death on the Nile) gösterimini yasaklayacağını duyurdu.

 

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi 'Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı. Dün açıklanan karar, Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı. Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.

 

Wonder Woman da vizyona girmemişti

 

Agatha Christie'nin 1937'de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 'Nil'de Ölüm'ün yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Branagh ayrıca filmin başrollerini Gadot'un yanı sıra Tom Bateman ve Annette Bening'le paylaşıyor.

 

Gadot'un rol aldığı 2017 yapımı Wonder Woman da söz konusu açıklamalar sebebiyle Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinde yasaklanmıştı.

 

İsrail'le barış anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin aksine Kuveyt, ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.

 

Filistin'e uzun süredir destek veren Kuveyt'te Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Anouar Murat da AFP'ye yaptığı açıklamada “Sinemaseverler filmi izleyemeyecek” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banksy’nin Minyatür Ahırı 18 Milyon Liraya Satıldı02 Şubat 2022 Çarşamba 21:05
  • Arkeologlar 2 Bin Yıllık Cam Kâse Buldu01 Şubat 2022 Salı 22:27
  • Fatma Girik’in Kardeşinden Şok Suçlama: Bin Lira Yüzünden...01 Şubat 2022 Salı 19:11
  • Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Final Bölümüyle Ekranlara Veda Ediyor01 Şubat 2022 Salı 18:39
  • LBO Halk Müziği Korosu “Solistler Konseri” Yapıldı01 Şubat 2022 Salı 15:44
  • Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı01 Şubat 2022 Salı 12:19
  • “Oh Mis Gibi”nin Galası Gazimağusa’da Yapıldı30 Ocak 2022 Pazar 16:00
  • Solistler Türkülerini Söyleyecek30 Ocak 2022 Pazar 13:28
  • Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi “Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda” Adlı İlk Kitabını Yayımladı30 Ocak 2022 Pazar 11:29
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dün Akşam Konser Verdi29 Ocak 2022 Cumartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti