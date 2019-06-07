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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 12-14 Yaş Galaksiler Grubu Sanal Gerçeklik ve Eleştirel Düşünce Programı ile eğitilecek.
“Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk

Ergenlik döneminin başlangıcı sayılabilen aynı zamanda psikolojik ve gelişim açısından önemli değişikliklerin yaşandığı  12, 13 ve 14 yaş grubu çocuklara yönelik Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, stratejik düşünme becerileri ve zihinsel doygunluk seviyelerinin üste seviyelere çıkarılacağı eğitim atölyeleri hazırlandı. 

Galaksi adı verilen 12- 14 Yaş grubu öğrencilerine “düşün ve keşfet” içerikli eğitim modüllerinin uygulanacak. Atölyelerde, robot uygulamaları, blog tasarım, uzay ve gök bilimi, zeka oyunları, düşünce becerileri, genetik, astronomi, robotik gibi derslerle çocukların zihinsel doygunluk seviyeleri beslenecek. 

Uygulanacak atölyeler sayesinde çocuklar teorik bilgilerin soğukluğundan sıyrılarak, bir ürün ortaya koymanın tadına vardığı, eğitim sürecinde tamamen aktif oldukları için öğrenme isteklerinin hiç sönmediği bir ortamda olacak. 

Somut ve Soyut Kavramını Benimseme, Uygulamaları Keşif…

Gençlerin düşünme, mantık yürütme ve öğrenme biçimlerinde hızlı değişimlerin olduğu bu dönemde 70 modülde verilecek eğitimlerle öğrencilerin somut düşünceden soyut düşünmeye geçişi desteklenecek. Bu kapsamda, Siber savaşlar, insan genetiği ve genetik çeşitliliği, anatomi ve solunum sistemi, kişisel beden sağlığı ve bakımı, yaşam bulgularını öğrenme, tıp ve patoloji, laboratuvar uygulamaları ve moleküler inceleme ile yaşamın yapı taşları, bitkilerden ilaç yapımı, yiyeceklerin DNA’sı, yapay zeka ve yazılım, elementler, alışkanlıklar ve koruyucu sağlık,  geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji, 3 boyutlu coğrafi materyal geliştirme ve su okulu  atölyeleri uygulanacak. 

Pratik Uygulama ile Kendini Bilen Bireyler Gelişecek…

Ayrıca, tasarruf, işaret dili, tiyatro ve hukuk felsefesi, pastacılık ve çikolata sanatı, para harcama, hamburger yapımı, italyan mutfağı, ilk yardım, psikoloji, sağlıklı beslenme, kara bitkileri ve hayvanları, edebiyat ve sanat,  uçurtma tasarımı ve yapımı, doğa tarihi, mobilya ve taş boyama, kendi modamı tasarlama, futbol teorisi gibi uygulamaları atölyelerde de yeteneklerini tanıyacaklar. 

Kayıtlar 11 Haziran’da Sona Eriyor… Eğitimler 18 Haziran’da Başlayacak.

18 Haziran- 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar, 11 Haziran 2019 tarihine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıt standı ve ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili kayıt ve detaylı bilgilere  web adresi yanı sıra  +90 548 833 13 38 nolu telefondan da ulaşılabiliyor.

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