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Galaksimizde başka bir yerden gelmiş gibi görünen "yıldız akıntısı" keşfedildi

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Galaksimizde başka bir yerden gelmiş gibi görünen "yıldız akıntısı" keşfedildi
Galaksimizde başka bir yerden gelmiş gibi görünen "yıldız akıntısı" keşfedildi

"Nyx" olarak bilinen yıldız kümesinin keşfi, bir cüce galaksinin Samanyolu'yla birleştiğinin ve ardında bu yeni keşfedilen yıldızlar şeklinde kanıt bıraktığının göstergesi olabilir.

Araştırmacılar, yıldızların ve karanlık maddenin galaksimizdeki hareketini, nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini anlama umuduyla incelerken bu kümeyi keşfetti.

Bunu yaptıkları esnada araştırmacılar, galaksimizden geçerken birlikte hareket eden kümeleri arıyordu. Caltech'te doktora sonrası teorik fizik araştırmacısı ve çalışmanın yöneticisi Lina Necib yaptığı açıklamada, "Birlikte belli bir biçimle hareket eden herhangi bir yıldız kümesi varsa, bu genellikle bize birlikte hareket etmelerinin bir nedeni olduğunu söyler" dedi.

Araştırmacılar, Nyx diye bilinen yıldızları bulmak için şimdi galaksimizin işleyişinin kataloğunu çıkarmak isteyen iki büyük projeyi birleştirdi. Bunlar, yaklaşık 1 milyar yıldızın kataloğunu çıkarmayı umarak Samanyolu'nun ve ötesindeki yıldızların tamamının 3 boyutlu haritasını yaratmak isteyen Gaia Uzay Gözlemevi'inin projesiyle, galaksilerin zaman içinde nasıl şekillendiği ve değiştiğiyle ilgili tüm bilgilerimize dayanarak galaksinin ayrıntılı simülasyonlarını yaratan "FIRE" projesiydi.

Araştırmacılar, her iki deneyi de kullanarak kendi Güneşimizi de içeren devasa Samanyolu'nun nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmayı umuyor. Fakat yeni gelişme iki projenin birlikte kullanmasıyla geldi. İlk önce sanal galakside hareket eden yıldızların hareketlerini izlediler ve galaksi içinde mi oluştuklarını yoksa başka bir yerden mi oraya geldiklerini anlamanın yollarını incelediler. Daha sonra da bunu gerçek yıldızların nereden gelmiş olabileceğini anlamak için Gaia'nın gerçek verileriyle karşılaştırdılar.

İki parça birleştirildiğinde araştırmacılar verilerde çok büyük, beklenmedik bir yapı olduğunu fark etti. Samanyolu'yla birlikte dönen ancak merkeze doğru hareket eden 250 yıldızlık bir küme varmış gibi görünüyordu.

Açıklamasında Necib şu fiadeleri kullandı: “İlk içgüdünüz bir hata meydana geldiği şeklinde oluyor. Ve siz de, 'Ah, olamaz!' diyorsunuz. Bu yüzden üç hafta boyunca hiçbir iş arkadaşıma bundan bahsetmedim. Sonra bunun bir hata olmadığını, gerçek ve yeni bir şey olduğunu fark etmeye başladım.”

Daha önce keşfedilmediğinden emin olmak için kaynakları taradıktan sonra Necib, kümenin aslında galaksimizin içine girecek yolu bulan, daha önceden bilinmeyen ve hiç görülmemiş bir yıldız akıntısı olduğunu fark etti. Bunlara Yunan gece tanrıçası Nyx'in ismi verildi.

Araştırmacılar şimdi Nyx hakkında daha fazla çalışma yaparak onun nereden gelmiş olabileceğini ve galaksimiz Samanyolu'yla nasıl etkileşime girdiğini anlamayı ayrıca FIRE ve Gaia'yı kullanarak başka kümelerin de nasıl oluştuğuna dair daha detaylı araştırma yapmayı umuyor.

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