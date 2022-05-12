Galaksimizin merkezindeki kara delik ilk kez görüntülendi

2019'da başka bir galaksinin kara deliğinin görüntüsünün yayınlanmasından sonra ilk defa galaksimizdeki bir kara delik görüntülendi. Samanyolu'nda yer alan kara delik, Güneş'in kütlesinin dört milyon katı kütleye sahip.

Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde yer alan kara deliğin fotoğraflarını çekmeye çalışan Event Horizon Teleskobu, milyarlarca yıldır var olduğu tahmin edilen kara deliği görüntülemeyi başardı.

Gökbilimciler bugün, orada yaşayan “nazik devin” ilk fotoğrafını çekmek için Samanyolu’nun merkezindeki karanlık ve toz perdesini deldiklerini duyurdular.

Washington, D.C.’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda düzenlenen altı basın toplantısında yayınlanan görüntü, karanlık ve sessiz bir boş alanı çevreleyen topaklı bir radyo emisyonunu gösterdi.

Yeni görüntü, M87’nin kalbindeki kara deliği fotoğraflayan aynı ekip tarafından 2019’da üretilen ilk kara delik fotoğrafına katılıyor.

Bilim insanları kara deliğin, yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta olduğunu, bu nedenle de Dünya’nın herhangi bir tehlikeye girme olasılığının olmadığını belirtiyor.

Event Horizon Teleskop projesi ekibinden Prof Heino Falcke, “Ancak bu yeni görüntü bizim süper kütleli kara deliğimiz olduğu için özel” dedi.

Nijmegen Radboud Üniversitesi’nden Alman-Hollandalı bilim insanı BBC’ye verdiği demeçte, “Bu bizim arka bahçemizde yer alıyor ve kara delikleri, nasıl çalıştıklarını anlamak istiyorsak, bunu bize anlatacak olan da bu” dedi.

KARA DELİK NEDİR?

Çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kaçmasına izin veremeyecek derecede güçlü olan kara deliklerin bazıları Güneş’in kütlesinin milyarlarca katı büyüklüğündedir. Galaksi merkezlerinde bulunan bu canavarların nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak galaksinin evrimini etkilediği düşünülüyor.