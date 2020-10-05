İlk olarak ev sahibini dolandıran Sülün Osman'ın hayat hikayesinden 10 filmlik konu çıkar desek yeridir. Kıvrak zekası sayesinde kolay kolay akla gelmeyecek bir olay yaratabilme, olayı inandırıcı kılacak faktörleri sahneye ekleyebilme ve iletişimdeki manipülasyon becerisi, "Sülün Osman" olarak bilinen Osman Ziya Sülün'ün en ünlü dolandırıcılardan birisi olmasının sebebidir.

1950'li ve 60'lı yıllarda Dolmabahçe'deki saati, Galata Kulesi'ni, Beyoğlu tramvayını, şehir hatları vapurlarını ve hatta Taksim Meydanı'nı satmayı başaran Sülün Osman en ünlü dolandırıcı olarak tarihe geçti.