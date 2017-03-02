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Galataport’a suç duyurusu: Bölgede çatlak ve binalarda hasarlar oluştu

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Galataport’a suç duyurusu: Bölgede çatlak ve binalarda hasarlar oluştu
Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi nedeniyle Kemankeş Caddesi’nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar oluştuğunu belirterek bu konuda gerekli önlem ve tedbir alınmadığı için suç duyurusunda bulunuldu.

Galataport projesi nedeniyle tescilli binaların yıkımı ve inşaatın çevreye verdiği zararların kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısı TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlendi. Açıklamayı Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ve Şube ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı yaptı.

Yılmaztürk, Karaköy’ün tarihsel geçmişinin sunumunun ardından sözü Yapıcı’ya verdi.

Karaköy Limanı’nın tamamının kruvaziyer liman alanı olarak planlarda görülmesine rağmen inşaatın devam ettiği alanın tümünde 5 yıldızlı otellerin projelendirildiğini belirten Yapıcı, “Bu otellerin yıldız alabilmesi ve kar elde edebilmesi için mutfağı, spa ve yüzme havuzları gibi hizmet alanlarının zemini son derece gevşek, suya duymuş, kumun ve sıvılaşma potansiyelinin olduğu bölgede projenin bodrum katları olarak projelendirilmiştir. Parseller olarak onaylan projelerde; zemin üstü tamamen alışveriş merkezi ve ofis bloklarına ayrılmış, gümrük ve ulaşım dahil tüm liman faaliyetleri bodrum katlara atılmıştır” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde yıkılan Karaköy Yolcu Salonu’na da değinen Yapıcı, “1940’larda inşa edilmiş erken Cumhuriyet döneminin özgün yapılarından Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkılmasına neden olan Galataport projesinin içerdiği fonksiyonlar itibariyle yarattığı ve yaratacağı tahribat son derece ciddi boyutlara varmış durumdadır” diye konuştu.

‘Tescilli Paket Postanesi yıkım kararı olmasına rağmen yıkıldı’

Koruma Grubu 1’inci derece tescilli yapısı olan Paket Postanesi’nin de yıkım kararı olmadan güçlendirilerek korunmasına dair raporlar bulunmasına rağmen üç cephesinin dış duvarları dışında yıkıldığını ifade eden Yapıcı, aynı şekilde tescili bulunan Merkez Rıhtım Han binasının da benzer bir uygulamaya maruz kaldığını dile getirdi.

‘Galataport nedeniyle bölgede çatlak ve kaymalar var’

Proje alanı içinde rıhtım yapıları için çakılan kazıkların yarattığı hasarlarının yanı sıra hiçbir önlem alınmadan yapılan zemin çalışmaları sırasında enjekte edilen beton, komşu binaların zemin katlarından ve yollardan fışkırdığında dikkat çeken Yapıcı, “Altyapı sistemlerinin, çevre binaların fiziksel bütünlüğünü tehdit edecek biçimde zemin morfolojisi bozulmakta. Başta Kemankeş Caddesi olmak üzere inşaattan etkilenen bölgede ciddi çatlak, kayma ve deformasyonlar oluşturmaktadır” diye konuştu.

Mimarlar Odası’dan suç duyurusu

Oda tarafından yapılan suç duyurusunda da ‘tescilli tarihi, kültürel ve mimari mirasa zarar veren şüphelilerin 2863 sayılı Yasanın 65’inci maddesine aykırı hareket ettiği, Koruma Kurulu ve belediyeden proje onaylarına esas tüm teknik rapor, uzman görüşü ve diğer işlem dosyalarının istenerek dosya kapsamına alınması ve bilirkişi incelemesi yapılması suretiyle ilgililerin kasti ve ihmali davranışlarının tespiti’ talep edildi.

‘Komşu yapılar ciddi risk altında’

Dilekçede denize çakılan kazıklar nedeniyle 112 pafta, 78 ada, 2,3,4,5,6,7 ve 8 parselde sürdürülen inşa faaliyeti sebebiyle Kemankeş Caddesi üzerinde ciddi çatlaklar oluştuğu ve zemini dolgu olan komşu yapıların risk altında olduğu tespitine yer verildi.

İBB yetkililerinin can ve mal güvenliği almayarak bu konudaki görevlerini ihmal ettikleri belirtilen suç duyurusunda şüpheliler hakkında, eylemlerine uyan suçlardan dolayı ceza davası açılmasına karar verilmesi istendi.

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Galataport projesi nedir?

Karaköy Salıpazarı Limanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamına alınarak 2013 yılında Doğuş Holding’e 702 milyon TL karşılığında satıldı. Şubat 2015’te Galataport projesine başlandı. Temmuz 2016 yılında Koruma Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığı belirtildi. İnşaatın 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ağustos 2016’da projenin finansmanı için 6 Türkiye kökenli banka ile toplam 3.3 milyar TL kredi anlaşmaları yapıldı.

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