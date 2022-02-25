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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

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Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yla eşleşti.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın yer aldığı gruptan üç galibiyet ve üç beraberlik alarak yenilgisiz çıkan Galatasaray, seri başı olduğu için ilk maçı 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

İkinci maç ise, 17 Mart'ta İstanbul'da.

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