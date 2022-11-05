  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu

» »
Avrupa kupalarında mücadele etmeyen Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kaybeden, lider Fenerbahçe’den uzaklaşacak.
Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün dev bir maç var. Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi Galatasaray 12 maçta 22, Galatasaray 11 maçta 21 puanla dördüncü ve beşinci sırada… Kaybeden zirvedeki Fenerbahçe’den uzaklaşacak.

İşte derbi öncesi iki takımdan son durum:

  • Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavına çıkacak.
  • Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.
  • Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart cezası sınırında.
  • Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle yok. Emrecan Uzunhan göreve hazır.
  • Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, kart cezası sınırında.
  • Şenol Güneş, Dele Alli'yi kulübeye çekip Nathan Redmond'ı ilk 11'de oynatacak.
  • Ezeli rakibinin stadında sadece iki kez Şenol Güneş ile kazanabilen Kartal, kötü serisine Şenol Güneş ile son vermeye çalışacak.

352. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Son 10 resmi maçta ise Kartal galibiyetlerde 5-4 önde…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Gençler” Restorant’ta buluştular19 Ekim 2022 Çarşamba 12:25
  • Lefke’de teknik direktör Çağan Çerkez oldu18 Ekim 2022 Salı 20:03
  • Seminer, 26 Ekim Çarşamba günü saat 17:00’de yapılacak15 Ekim 2022 Cumartesi 18:53
  • İlk toplantı 19 Ekim’de İskele’de15 Ekim 2022 Cumartesi 18:04
  • Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak14 Ekim 2022 Cuma 19:02
  • Bölgesel Toplantılar Başlıyor14 Ekim 2022 Cuma 16:10
  • KTSYD'den Fenerbahçe-AEK Maçı Hakkında Açıklama14 Ekim 2022 Cuma 14:51
  • Jorge Jesus'dan Taraftarlara Anlamlı Hareket14 Ekim 2022 Cuma 09:45
  • Jesus: Politik olaylarla ilgilenmiyoruz13 Ekim 2022 Perşembe 22:57
  • Fenerbahçe, AEK'i 2-1 mağlup etti13 Ekim 2022 Perşembe 21:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti