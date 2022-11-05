Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün dev bir maç var. Galatasaray, saat 20.00'de başlayacak derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi Galatasaray 12 maçta 22, Galatasaray 11 maçta 21 puanla dördüncü ve beşinci sırada… Kaybeden zirvedeki Fenerbahçe’den uzaklaşacak.
İşte derbi öncesi iki takımdan son durum:
- Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
- Teknik Direktör Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavına çıkacak.
- Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.
- Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart cezası sınırında.
- Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle yok. Emrecan Uzunhan göreve hazır.
- Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, kart cezası sınırında.
- Şenol Güneş, Dele Alli'yi kulübeye çekip Nathan Redmond'ı ilk 11'de oynatacak.
- Ezeli rakibinin stadında sadece iki kez Şenol Güneş ile kazanabilen Kartal, kötü serisine Şenol Güneş ile son vermeye çalışacak.
352. RANDEVU
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Son 10 resmi maçta ise Kartal galibiyetlerde 5-4 önde…
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