Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu

Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.