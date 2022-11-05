Galatasaray, Beşiktaş’ı Icardi ile yıktı: 2-1

Süper Lig 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray, dolu tribünler önündeki maçı 2-1’lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü 28’de Cenk Tosun’dan geldi. Beşiktaş’a karşı iki şık gol atarak derbiye damga vuran Icardi’nin yanı sıra sarı kırmızılı takımla ilk asistini yapan Barış Alper Yılmaz’ın performansı da alkış topladı. Öte yandan sarı kırmızılı ekip, 2-1’lik skorun ardından Icardi ve Kerem Aktürkoğlu ile iki kez direğe takıldı.

Ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, 24 puanla ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Şenol Güneş’in gelişiyle ilk maçını kazanan Beşiktaş ise, deneyimli çalıştırıcıyla ilk yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Serik Belediyespor ile oynadıktan sonra ligde Antalyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray ise, Ofspor’la oynayacağı kupa maçının ardından deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.