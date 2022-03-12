  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki

» »
Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki
Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın erteleme talebini reddetmesi üzerine, "Neden bu kadar diretiyor anlamıyorum, bu bir kan davası mı?" yorumunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Sarı-Kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacak.

Galatasaray maçın ertelenmesi talebinde bulunsa da Beşiktaş yönetimi kabul etmedi.

Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray yöneticisi, "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone’a da yağıyor. Yine de Beşiktaş’ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yaptığı basın toplantısında, "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır." dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine Hakem Darp Edildi09 Mart 2022 Çarşamba 21:14
  • Galatasaray Avrupa Ligi’nde yarın Barcelona’ya konuk olacak09 Mart 2022 Çarşamba 20:23
  • Son Dakika: Türk Futbolunda Büyük Deprem! Hakem Mete Kalkavan Görevi Bıraktı09 Mart 2022 Çarşamba 17:57
  • Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Davetine Yanıt08 Mart 2022 Salı 23:46
  • Barcelona-Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek08 Mart 2022 Salı 19:00
  • TFF'den yayın ihalesiyle ilgili açıklama07 Mart 2022 Pazartesi 21:55
  • Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e özel davet!07 Mart 2022 Pazartesi 21:49
  • G.Birliği'nde Salih İnce dönemi sona erdi07 Mart 2022 Pazartesi 21:33
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belli oluyor07 Mart 2022 Pazartesi 20:40
  • Ukrayna'daki futbolcular için geçici transfer dönemi planı06 Mart 2022 Pazar 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti