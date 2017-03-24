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Galatasaray DAÇKA’ya karşı

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Galatasaray DAÇKA’ya karşı
Euroleague’in 28. haftasında Türk derbisine sahne olacak maçta Galatasaray Odeabank, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.

Galatasaray Odeabank,THY EuroLeague'in 28. haftasında yarın saat 20.15'te Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 27 haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 17 mağlubiyetle 11. sırada yer alırken, Daçka ise 13 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Avrupa'da ikinci randevu

İki takım Avrupa kupalarında daha önce 1 kez karşılaştı. Euroleague'in ilk yarısında 18 Kasım 2016'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 85-81'lik skorla galip ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague’de Galatasaray Odeabank; 78.3 sayı, 32.1 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 78.6 sayı, 34.4 ribaund ve 14.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.1 sayı ortalamasıyla oynayan Micov sırtlarken, Daçka’da ise Wanamaker 15.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Euroleague'de geçtiğimiz hafta Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan'ı 75-67 mağlup ederken, Darüşşafaka Doğuş ise deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise Galatasaray Odeabank arasında oynanacak mücadeleyi Juan Carlos Garcia Gonzales, Ioannis Foufis ile Aare Halliko hakem üçlüsü yönetecek.

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