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Galatasaray, Erzurum deplasmanında

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Erzurum deplasmanında

GalatasaraySpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 23 maçta 45 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 puanla 17. sıradaki rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Mariano cezalı

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges'in ise sakatlıkları bulunuyor.

9 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

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