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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'in üçüncü haftasında sezonun ilk derbisi Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu.

27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Palabıyık Makedonya'nın KF Shkëndija ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu maçını da yönetecek.

Üçüncü hafta maçlarının diğer hakemleri ise şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

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