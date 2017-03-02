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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25, 26, 27 ve 28. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu. Ligin 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25, 26, 27 ve 28. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Ligde 5 haftalık maçların programı şöyle:

24. hafta

10 Mart Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)

11 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena)

12 Mart Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediyesi)

19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)

25. hafta

17 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

19 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

26. hafta

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2 Nisan Pazar:

13.00 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor (Türk Telekom Arena)

27. hafta

7 Nisan Cuma:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

28. hafta

21 Nisan Cuma

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)

Bu arada 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu nedeniyle söz konusu hafta sonu liglerde karşılaşma oynanmayacak.

 

Diğer yandan Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasındaki erteleme maçı, 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da Gaziantep Arena'da yapılacak.

 

Alt liglerde de program değişikliği yapıldı

TFF, referandum dolayısıyla TFF 1. ile Spor Toto 2 ve 3. liglerdeki maçlarda da tarih değişikliğine gitti.

 

Buna göre 14, 15, 16 ve 17 Nisan'da oynanması planlanan TFF 1. Lig 28. hafta müsabakaları 18, 19, 20 Nisan'da, 16 Nisan'daki Spor Toto 2 ve 3. Lig müsabakaları ise 14 Nisan'da yapılacak.

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