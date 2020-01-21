"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş batık durumda"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan finansal denetim raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Üç büyüklerin 2019’un ikinci yarısına ilişkin bilançoları, toplamda yüzlerce milyon lira zarar olduklarını gösterdi. Galatasaray ve Fenerbahçe dönem kârı elde ederken, Beşiktaş yine ekside kaldı. Bununla birlikte toplam bilançolar açısından her üç kulüp için de ‘borca batık’ denildi.

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre KAP’a yaptıkları bildirimlere göre üç futbol kulübünün mali durumları şöyle:

Galatasaray

Galatasaray’ın KAP’a bildirilen finansal raporu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından hazırlandı. 1 Haziran-30 Kasım tarihlerini kapsayan denetim sonucuna göre sarı-kırmızılı kulüp nakit akışı açısından 75 milyon 80 bin lira dönem kârı etti. Kulüp, bir önceki yılın aynı döneminde 489 bin TL zarar yazmıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) toplam finansal durumna ilişkin ise şu rakamlar paylaşıldı:

Grup’un 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 875 milyon 689 bin lira (31 Mayıs 2019’da 925 milyon 209 bin liraydı) aşıyor.

30 Kasım 2019 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararı 1 trilyon 273 milyon 845 bin lira olarak gerçekleşti.



Toplam özkaynaklar eksi 197 milyon 131 bin lira.

Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre kulüp 2019’un ikinci yarısında 31 milyon 728 bin lira dönem kârı etti. (Sarı-lacivertli kulüp 2018 ‘in ilk 6 ayında ise 50 milyon 793 bin lira zarar etmişti.)

Grup’un (Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığı), 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla ana hissedarı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 1 trilyon 580 bin 463 bin TL tutarında ticari olmayan alacağı bulunuyor. Grup, söz konusu alacak için 30 Kasım 2019 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde 38 milyon 315 bin lira faiz geliri sağladı.

Net özkaynaklar eksi 620 milyon 307 bin lira.



Beşiktaş

Beşiktaş Mayıs-Kasım 2019’da 151 milyon 668 bin TL zarar etti. (Bir önceki yılın aynı döneminde 156 milyon 390 bin lira zarar yazmıştı.)

Grup’un (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıkları), 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle ana hissedarı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nden 831 milyon 490 bin TL tutarında ticari olmayan alacağı mevcut. Grup, söz konusu alacak için 30 Kasım 2019 tarihinde sona eren ara hesap döneminde 53 milyon lira faiz geliri kaydetti.

Net özkaynaklar eksi 966 milyon 538 bin lira.

Öte yandan denetim raporlarında her üç kulübün de mali geleceğine ilişkin “Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. Maddesi’ne göre de borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu’nun TTK’nın 376. Maddesi’nde belirtilen tedbirleri alması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Şirket’in sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir” değerlendirmesi yapıldı.