Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti

Galatasaray, FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesinti yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden de yararlanan kulüp, maaş kesintisinin 4-6 ay arasında uygulanacağını açıkladı.
Galatasaray yönetimi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntıların artması üzerine hem camiayı hem de Türk sporunu sarsacak kararlara imza attı.
FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, kulüpteki tüm çalışanların ücretlerinde indirim yapılması kararlaştırıldı.
Çalışanlar, e-devlet üzerinden SGK ve özlük hakları ile ilgili durumlarına baktıklarında ya ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da gelir ve beyanlarının asgari ücret seviyesine düşürüldüğünü öne sürdü.
Çalışanlara elektronik postayla iletilen karara göre futbolcu ve teknik kadroların maaşlarında yüzde 15, basketbol ve voleybol gibi faaliyetleri durdurulan tüm şube sporcularının ve teknik kadroların maaşlarında ise yüzde 30 oranında indirim yapıldı.
Kulüpteki çalışanlara gönderilen ve alınan kararların tebliğ edildiği yazı şöyle:
'Ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacak'
7 Nisan 2020'de FIFA'nın pandemiyi mücbir sebep ilan ederek yayınlamış olduğu tavsiye kararları ve ardından diğer bazı spor branşları federasyonlarının yayınladığı tavsiye kararları dikkate alınarak…
- Liglerinin sonlandırılması/iptal edilmesi dolayısıyla faaliyet gösteremeyen tüm şube sporcularımızın ve şube teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden yüzde 30 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.
- Faaliyeti ertelenen futbolcu ve teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden yüzde 15 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.
- Bu ücret indirimi bir anda uygulanmayacak olup teknik kadro personelimizin her ay aylık maaşlarının en az yarısını alması temin edilecek ve ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacaktır.
- Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan teknik kadro personelimiz ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.
- Belirlenen ücret indirimleri sporcularımız için bu sezon içinde uygulanacak ve tamamlanacaktır. Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan amatör şube sporcularımız ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.
- Çalışmaya devam eden idari personelimiz için de Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulmuş olup başka bir ücret indirimi öngörülmemektedir.
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