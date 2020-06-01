  • BIST 106.861
  • Altın 381,812
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5841
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti

»
Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti
Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti

Galatasaray, FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesinti yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden de yararlanan kulüp, maaş kesintisinin 4-6 ay arasında uygulanacağını açıkladı.

Galatasaray yönetimi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntıların artması üzerine hem camiayı hem de Türk sporunu sarsacak kararlara imza attı.

FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, kulüpteki tüm çalışanların ücretlerinde indirim yapılması kararlaştırıldı.

Çalışanlar, e-devlet üzerinden SGK ve özlük hakları ile ilgili durumlarına baktıklarında ya ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da gelir ve beyanlarının asgari ücret seviyesine düşürüldüğünü öne sürdü.

Çalışanlara elektronik postayla iletilen karara göre futbolcu ve teknik kadroların maaşlarında yüzde 15, basketbol ve voleybol gibi faaliyetleri durdurulan tüm şube sporcularının ve teknik kadroların maaşlarında ise yüzde 30 oranında indirim yapıldı.

Kulüpteki çalışanlara gönderilen ve alınan kararların tebliğ edildiği yazı şöyle:

'Ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacak'

7 Nisan 2020'de FIFA'nın pandemiyi mücbir sebep ilan ederek yayınlamış olduğu tavsiye kararları ve ardından diğer bazı spor branşları federasyonlarının yayınladığı tavsiye kararları dikkate alınarak…

  • Liglerinin sonlandırılması/iptal edilmesi dolayısıyla faaliyet gösteremeyen tüm şube sporcularımızın ve şube teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden yüzde 30 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.
  • Faaliyeti ertelenen futbolcu ve teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden yüzde 15 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.
  • Bu ücret indirimi bir anda uygulanmayacak olup teknik kadro personelimizin her ay aylık maaşlarının en az yarısını alması temin edilecek ve ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacaktır.
  • Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan teknik kadro personelimiz ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.
  • Belirlenen ücret indirimleri sporcularımız için bu sezon içinde uygulanacak ve tamamlanacaktır. Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan amatör şube sporcularımız ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.
  • Çalışmaya devam eden idari personelimiz için de Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulmuş olup başka bir ücret indirimi öngörülmemektedir.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi31 Mayıs 2020 Pazar 17:43
  • Erdoğan: Fetih açmaktır, gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunu bilmezler31 Mayıs 2020 Pazar 16:55
  • Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor31 Mayıs 2020 Pazar 16:47
  • THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına içki servisi kalktı31 Mayıs 2020 Pazar 16:13
  • THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı31 Mayıs 2020 Pazar 13:54
  • Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!31 Mayıs 2020 Pazar 12:40
  • Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba hayatını kaybetti31 Mayıs 2020 Pazar 12:28
  • THY'nin ilk uçuşu '1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya'30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
  • Türkiye'de Covid-19'dan 26 can kaybı30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:58
  • Hürriyet, Milliyet ve Posta artık basılmayacak iddiası yalanlandı30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti