Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti

Galatasaray, FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesinti yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden de yararlanan kulüp, maaş kesintisinin 4-6 ay arasında uygulanacağını açıkladı.

Galatasaray yönetimi pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntıların artması üzerine hem camiayı hem de Türk sporunu sarsacak kararlara imza attı.

FIFA'nın 'mücbir sebep' vurgusuna atıfta bulunularak, kulüpteki tüm çalışanların ücretlerinde indirim yapılması kararlaştırıldı.

Çalışanlar, e-devlet üzerinden SGK ve özlük hakları ile ilgili durumlarına baktıklarında ya ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da gelir ve beyanlarının asgari ücret seviyesine düşürüldüğünü öne sürdü.

Çalışanlara elektronik postayla iletilen karara göre futbolcu ve teknik kadroların maaşlarında yüzde 15, basketbol ve voleybol gibi faaliyetleri durdurulan tüm şube sporcularının ve teknik kadroların maaşlarında ise yüzde 30 oranında indirim yapıldı.

Kulüpteki çalışanlara gönderilen ve alınan kararların tebliğ edildiği yazı şöyle:

'Ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacak'

7 Nisan 2020'de FIFA'nın pandemiyi mücbir sebep ilan ederek yayınlamış olduğu tavsiye kararları ve ardından diğer bazı spor branşları federasyonlarının yayınladığı tavsiye kararları dikkate alınarak…