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Galatasaray haberleri: Futbolu bıraktığını açıklamıştı! Arda Turan’ın yeni görevini duyurdular…

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Türk futbol tarihinin en kariyerli futbolcularından birisi olan Arda Turan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla futbola veda etti.
Galatasaray haberleri: Futbolu bıraktığını açıklamıştı! Arda Turan’ın yeni görevini duyurdular…

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda boy gösteren Arda Turan'ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Veda paylaşımında teknik direktörlük şifrelerini veren eski futbolcunun yeni görevini İspanyollar açıkladı. İşte son dakika haberinde bahsedilen Arda Turan'ın yeni görevi…

Bayrampaşa Altıntepsispor'dan Galatasaray altyapısına giren ve sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine başlayan Arda Turan, son olarak yine burada forma giyip, 35 yaşında aktif futbola veda etti.

Galatasaray altyapısında kariyerine başlayıp, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giydi.

Galatasaray ile Türkiye'de 3 kez kupa sevinci yaşayan Arda, Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya kariyerinde tam 11 kupa kaldırdı.

İspanya'nın iki önemli kulübünde 6 sezon geçiren ve 233 maça çıkan Arda Turan, toplam 37 kez fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de ise 215 maçta görev alıp, 36 kez rakip agları sarstı. Ligde Galatasaray'la 166, Medipol Başakşehir'le 34 ve Manisaspor'la da 15 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı forma altında 32 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

LA LİGA, BARCELONA VE ATLETİCO MADRİD'DEN ARDA TURAN MESAJI

İspanya'da La Liga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.

Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.

YENİ GÖREVİNİ DE İSPANYOLLAR AÇIKLADI

Arda Turan'ın futbolu bıraktığını açıklamasının ardından İspanyol basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

AS'ta yer alan habere göre Arda Turan, Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olacak.

Haberde, "AS'ın öğrendiği bilgiye göre Arda Turan çok sevdiği Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olacak" ifadelerine yer verildi.

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