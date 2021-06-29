Galatasaray homofobik tepkilere maruz kalan futbolcusuna sonunda sahip çıktı

Onur Ayı’na özel hazırlanan bir tişörtü giydiği için homofobik tepkilere maruz kalan, hatta milli takımda yer almaması gerektiği öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı’ya kulübü sonunda sahip çıktı.

Onur Ayı’na özel hazırlanan bir tişörtü giydiği için homofobik tepkilere maruz kalan, hatta milli takımda yer almaması gerektiği öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı’ya kulübü sonunda sahip çıktı.

Futbolcu Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğrafta gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ yazan tişört giyiyordu. Söz konusu tişört spor giyim markası Puma’nın fitness alanında LGBTİ+ bireyleri destekleyen vakıf Out Foundation işbirliğiyle hazırladığı koleksiyonun bir parçası.

TV100 kanalında program yapan ‘futbol yorumcusu’ Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı milli takıma almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullanmış, diğer programcı Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yapmıştı.

Twitter’da da benzer homofobik tepkilerin hedefi haline gelen Antalyalı’ya başta Galatasaray taraftarı sahip çıkmış, diğer takımların taraftarları Galatasaraylı olmadıkları halde futbolcuyu desteklediğini dile getirmişti.

Galatasaraylılar dün sabah kulübü etikeyleyerek rutin olarak paylaşılan ‘günaydın‘ fotoğrafında Antalyalı’nın görselinin kullanılmasını istemiş, futubolcusuna sahip çıkılmasını talep etmişti.

Kulüp bir gün gecikmeyle de olsa Antalyalı’ya desteğini ‘günaydın‘ fotoğrafıyla gösterdi. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.