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Galatasaray, Icardi’nin sakatlık durumunu açıkladı

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Antrenmanda pas verdiği sırada sakatlanan Mauro Icardi'nin MR sonucu Galatasaray resmi sitesinden yapılan duyuruyla açıklandı.
Galatasaray, Icardi’nin sakatlık durumunu açıkladı

Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.” denildi.

Icardi’nin Aralık ayı sonunda oynanacak İstanbulspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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