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Galatasaray Kabustan Uyanamıyor

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Galatasaray Kabustan Uyanamıyor
Galatasaray Kabustan Uyanamıyor

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Süper Lig'de son 14 maçının sadece birini kazanan, son 6 maçında ise galibiyet elde edemeyen ve toplamda 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise dahil olduğu ilk tur olan 5. turda, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a elendi.

Yeni transferler beklenen katkıyı yapamadı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in sezon öncesinde takımda uygulama koyduğu gençleştirme öncelikli yeniden yapılanma projesi bekleneni veremedi.

Proje çerçevesinde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan transfer edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu da kiralandı. Assunçao ile devre arasında yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu oyuncular için yaklaşık 25 milyon avro harcadı. Bu transferler arasında şu ana kadar performansıyla öne çıkan olmazken, bazı isimler ise hayal kırıklığı yaşattı.

Teknik direktörlük değişikliği de işe yaramadı

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yaşadığı kötü gidişatı, yapılan teknik direktör değişikliği de sonlandıramadı.

Galatasaray'da kötü neticeler sonrasında takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine İspanyol Domenec Torrent getirildi.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde ligde oynadığı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 27 puan topladı.

Galatasaray, Torrent idaresinde ise çıktığı 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı, galibiyet elde edemedi. Takım, bu 5 maçta sadece 2 puan kazandı.

Hem hücum hem savunmada kötü

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem de savunmada başarısız bir performans ortaya koyuyor.

Ligde attığı 30 gole karşın kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı takım, eksi 5 averajda bulunuyor.

Süper Lig'in en az gol atan takımlarından biri olan Galatasaray'da santrforlar şu ana kadar 11 gol atabildi.

Ligde savunmada da pek etkili olamayan sarı-kırmızılı takım, 25 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

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