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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 Pozitif Vaka

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 Pozitif Vaka
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 Pozitif Vaka

Galatasaray, kadın basketbol takımına yapılan korona virüs testlerinde 6 basketbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların Bursa BŞB. ve Kayseri Basketbol maçlarının da pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Bas

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